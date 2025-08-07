Обвинение по делу активиста Юсефа Хадада подано в суд

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против журналиста и общественного активиста Юсефа Хадада (39 лет), он обвиняется в неосторожном и халатном обращении с оружием.

В рамках того же расследование подано обвинение против Ибрагима Шурфи (23 года). Он обвиняется в нападении.

Как сообщал INN, Хадад, известный своей активной произраильской позицией, стал жертвой нападения араба в Яффо, который оскорблял его, угрожал ему и физически нападал на него.

Согласно обвинительному заключению, между Хададом, управлявшим автомобилем, и Шурфи, ехавшим на моторолере, возникла ссора после того, как Шурфи обогнал машину Хадада. Во время ссоры Хадад оскорблял Шурфи. После этого Шурфи подъехал и остановился около машины Хадада, а тот стал угрожать ему пистолетом (разрешение на оружие у него было). Во время перепалки Шурфи плюнул в Хадада через окно автомобиля и уехал. Тогда Хадад выстрелил. Пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Однако, судя по тексту обвинения, прокуратура склонна рассматривать этот инцидент как нарушение закона с обеих сторон, а не как самооборону.