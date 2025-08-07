Отчет ЦАХАЛа: в Газе атакованы объекты ХАМАСа. Видео

ЦАХАЛ продолжает боевые действия против террористических группировок по всему сектору Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа публикует краткий отчет за последние сутки.

Силы 36-й дивизии продолжают наступательные операции в районе Хан-Юниса, на юге сектора, выявляя и уничтожая входы в туннели и подземную инфраструктуру. В результате ударов с земли и с воздуха были ликвидированы боевики (число не указано).

На севере сектора Газы силы 162-й дивизии действуют в районах Джабалия и Дарадж-Туффа. За последние 24 часа силы выявили и уничтожили ряд боевиков ХАМАСа, заявляют военные.

Силы 99-й дивизии также действуют в северной части сектора Газа. За последние 24 часа 990-я артиллерийская бригада атаковала ряд объектов террористов.

Силы дивизии "Газа" (143-я) продолжают действовать в южной части сектора Газы и за последние 24 часа уничтожили несколько объектов террористической инфраструктуры и обнаружили несколько входов в туннели.