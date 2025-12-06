Историческое достижение Дюранта. Результаты матчей НБА
время публикации: 06 декабря 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 14:17
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" разгромил "Хьюстон" 117:98.
Чикаго Булз - Индиана Пэйселрз 105:120
Паскаль Сиакам (Индиана) провел лучший матч в сезоне (36 + 10 подборов).
"Индиана" одержала пятую победу в 23 матчах.
Хьюстон Рокетс - Финикс Санз 117:98
Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал в этом матче 28 очков - и более 31 тысячи очков за карьеру - 31 024.
Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Клипперс 107:98
Милуоки Бакс - Филадельфия Сиксерз 101:116
"Милуоки" играл без Янниса Адетокунбо, получившего травму в прошлом матче.
Оклахома-Сити Тендер - Даллас Мэверикс 132:111
"Тендер" одержал 14-ю победу подряд.
