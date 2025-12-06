x
06 декабря 2025
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2025
|
06 декабря 2025
|
последняя новость: 14:49
06 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Историческое достижение Дюранта. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 декабря 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 14:17
Историческое достижение Дюранта. Результаты матчей НБА
AP Photo/Ashley Landis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" разгромил "Хьюстон" 117:98.

Чикаго Булз - Индиана Пэйселрз 105:120

Паскаль Сиакам (Индиана) провел лучший матч в сезоне (36 + 10 подборов).

"Индиана" одержала пятую победу в 23 матчах.

Хьюстон Рокетс - Финикс Санз 117:98

Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал в этом матче 28 очков - и более 31 тысячи очков за карьеру - 31 024.

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Клипперс 107:98

Милуоки Бакс - Филадельфия Сиксерз 101:116

"Милуоки" играл без Янниса Адетокунбо, получившего травму в прошлом матче.

Оклахома-Сити Тендер - Даллас Мэверикс 132:111

"Тендер" одержал 14-ю победу подряд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Мощный старт "Нью-Йорка". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Баскетбол. "Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

Баскетбол. "Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" проиграл