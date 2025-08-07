Внимание, розыск: пропала 29-летняя Мириам Бурштейн из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 29-летней Мириам Бурштейн, жительницы Иерусалима. Ее видели вечером 4 августа в парке Арцей а-Бира. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.67, темные волосы, плотное телосложение, носит очки.

Описание одежды: тёмное разноцветное платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.