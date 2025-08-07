Внимание, розыск: пропала 29-летняя Мириам Бурштейн из Иерусалима
время публикации: 07 августа 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 08:19
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 29-летней Мириам Бурштейн, жительницы Иерусалима. Ее видели вечером 4 августа в парке Арцей а-Бира. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.67, темные волосы, плотное телосложение, носит очки.
Описание одежды: тёмное разноцветное платье.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.