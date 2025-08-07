Активист "Ликуда" заплатит Эхуду Бараку 120 тысяч шекелей за обвинения в педофилии

Суд обязал члена центрального комитета партии "Ликуд" бизнесмена Цви Элию выплатить экс-премьер-министру Эхуду Бараку 120 тысяч шекелей компенсации за клевету и злословие.

Барак подал иск против Элии после публикации на 12-м канале ИТВ журналистского расследования, показавшего, что активист открыл множество учетных записей в социальных сетях, с которых нападал на Эхуда Барака, других представителей левого лагеря и семьи похищенных.

Среди прочего, Элия обвинял Барака в педофилии, коррупции, антисемитизме и предательстве, приведшем к резне 7 октября.