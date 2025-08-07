Условия для купания на пляжах Израиля: очень жарко, медуз нет, значительное волнение

В эти выходные будет очень жарко. Медики не рекомендуют длительное время находиться на открытых пространствах в дневные часы. Тем не менее, ожидается, что на пляжах будет много отдыхающих.

"Сезон медуз" закончился, около восточного побережья Средиземного моря медузы сейчас почти не встречаются.

В четверг-субботу, 7-9 августа, в Израиле температура будет выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31-32 градуса по Цельсию. При этом температура воды – 30-31 градусов. Высота волн – до 1,5 м (купание может быть опасным).

В Эйлате днем – 40-44 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 37-41 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 37-41 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – более 30 градусов.