x
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Условия для купания на пляжах Израиля: очень жарко, медуз нет, значительное волнение

Мертвое море
Кинерет
Погода
Средиземное море
Красное море
время публикации: 07 августа 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 07:06
Условия для купания на пляжах Израиля: очень жарко, медуз нет, значительное волнение
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные будет очень жарко. Медики не рекомендуют длительное время находиться на открытых пространствах в дневные часы. Тем не менее, ожидается, что на пляжах будет много отдыхающих.

"Сезон медуз" закончился, около восточного побережья Средиземного моря медузы сейчас почти не встречаются.

В четверг-субботу, 7-9 августа, в Израиле температура будет выше среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 31-32 градуса по Цельсию. При этом температура воды – 30-31 градусов. Высота волн – до 1,5 м (купание может быть опасным).

В Эйлате днем – 40-44 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 29 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 37-41 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 37-41 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – более 30 градусов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Прогноз погоды в Израиле на 7 августа: жарко, переменная облачность