В Хевроне взорвана квартира террориста, причастного к убийству семи человек в Яффо

В ночь на 7 августа в Хевроне израильскими военными была взорвана квартира, в которой проживал террорист Абд Аль-Рахим Хаймуни, причастный к убийству семи человек в Яффо.

1 октября 2024 года на бульваре Иерушалаим в Яффо террористы, среди которых был Хаймуни, открыли стрельбу по людям. Погибли семь человек и еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Один террорист был ликвидирован, другой был тяжело ранен, но выжил. Имена погибших: Инбар Сегев Вигдер из Тель-Авива, 33 года; Шахар Гольдман из Лода, 30 лет; Надя Соколенко из Тель-Авива, около 40 лет; Ревиталь Бронштейн, 24 года, из Бат-Яма; Илья Нозадзе из Грузии, 42 года; Йонас Каруссис, 26 лет, из Иерусалима, гражданин Греции; Виктор Шимшон Грин, 33 года, из Яффо.

ЦАХАЛ сообщает, что дома двух других террористов, участвовавших в нападении, уже разрушены.