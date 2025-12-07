Иорданский рабочий обвиняется в сексуальном преступлении в Эйлате

Полиция Израиля завершила расследование в отношении 25-летнего гражданина Иордании, работавшего в одном из отелей Эйлата и подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении постояльца с ограниченными возможностями.

Прокуратура Южного округа подала против задержанного обвинительное заключение и ходатайство о заключении под стражу до конца судебного процесса. Судя по тексту обвинения, иорданец изнасиловал жертву после того, как предложил сделать массаж.

В ноябре в дежурную часть поступило сообщение о том, что турист, прибывший на отдых в Эйлат, подвергся сексуальному насилию со стороны иностранного работника отеля, где он остановился.

Вскоре, когда подозреваемый прибыл к пограничному переходу по пути на работу, он был задержан и доставлен на допрос.

По версии следствия, во время встречи в отеле подозреваемый воспользовался уязвимым состоянием потерпевшего и совершил в отношении него сексуальные преступления. Личность и детали, позволяющие установить личность потерпевшего, не разглашаются. Судя по сообщению полиции, пострадал мужчина.