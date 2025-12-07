В Беэри решили снести разрушенные террористами дома: "Никто не хочет жить в Освенциме"

Члены кибуца Беэри провели голосование по вопросу сноса пострадавших в ходе нападения террористов 7 октября 2023 года домов. 196 кибуцников проголосовали за снос домов и постройку на их месте новых, не напоминающих о пережитых ужасах. 146 выступили против.

Как сообщает "Кан", альтернативой было сохранить полуразрушенные дома и превратить их в мемориальный комплекс. Однако для большинства кибуцников морально тяжело находиться в пространстве, напоминающем им о пережитой травме, и мешает большое количество посетителей, прибывающих посмотреть на развалины и затрудняющих процесс восстановления.

Мемориальный комплекс будет создан – но за пределами кибуца.

В кибуце Кфар-Аза даже не начали пока обсуждение вопроса. Один из жителей кибуца Кфар-Аза в эфире "Кан" признался: "Никто не хочет жить в Освенциме, эта тема настолько болезненна, что к ней трудно подступиться. Когда начнутся обсуждения – снова будет больно".