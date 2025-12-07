Коста-Рика откроет офис с дипломатическим статусом в Иерусалиме

Вечером в субботу, 6 декабря, министр иностранных дел Гидеон Саар встретился с прибывшим в Израиль министром внешней торговли Коста-Рики Мануэлем Товаром. Во время встречи стороны обсудили укрепление двусторонних отношений между странами.

Министры договорились об открытии в первом квартале 2026 года офиса по инновациям в сфере торговли и инвестиций, который будет иметь дипломатический статус и разместится в Иерусалиме. Кроме того, на этой неделе Израиль и Коста-Рика в присутствии министра экономики и промышленности Нира Барката и министра внешней торговли Коста-Рики Мануэля Товара подпишут соглашение о свободной торговле между странами.

В ходе встречи министр иностранных дел Саар приветствовал решение, которому предшествовала интенсивная совместная работа двух государств. Министр Саар подчеркнул, что офис в Иерусалиме станет не только символом, но и важным рабочим инструментом, который значительно укрепит сотрудничество в области инноваций и технологий.

Кроме того, министр Саар выразил благодарность Коста-Рике за решение принять определение антисемитизма Международного альянса в память о Холокосте (IHRA). Министр Саар также поблагодарил президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса за его лидерство и глубокую дружбу с Государством Израиль и еврейским народом.