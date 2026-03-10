Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступил 191 пострадавший

Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 10 марта 07:00 с начала войны "Рычание льва" в больницы страны поступили 2339 пострадавших, из них до сих пор находятся на госпитализации 95 человек.

Из этих 95 пострадавших один находится в критическом состоянии, 11 – в тяжелом, состояние еще 11 средней степени тяжести, состояние 69 определяется как легкое, трое проходят медицинские проверки.

За сутки, с 07:00 понедельника до 07:00 вторника в больницы страны поступил 191 пострадавший, из них: один в критическом состоянии, трое в тяжелом, двое в состоянии средней степени тяжести, 172 в легком, 10 человек в состоянии тяжелого нервного шока, трое проходят медицинские проверки.