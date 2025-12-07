x
07 декабря 2025
Израиль

Министры утвердили законопроект о праве министра назначать контролера следствия против юрсоветника

Ярив Левин
Юрсоветник правительства
время публикации: 07 декабря 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 18:56
Министры утвердили законопроект о праве министра назначать контролера следствия против юрсоветника
Yonatan Sindel/Flash90

Межминистерская комиссия по законодательству утвердила законопроект, согласно которому министр юстиции сможет назначать специального прокурора для следствия против юридического советника правительства, если такое расследование будет начато.

Законопроект был представлен депутатами Цви Сукотом и Симхой Ротманом (оба от партии "Ционут Датит").

Согласно законопроекту, если полиция примет решение начать расследование против юридического советника правительства, министр юстиции будет обладать прерогативой назначать прокурора, который будет контролировать ход этого расследования.

Законопроект был добавлен в повестку дня комиссии в последний момент и ожидается, что уже на этой неделе он будет вынесен на утверждение Кнессета в первом чтении.

