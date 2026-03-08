x
Супруга мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани выступала в поддержку нападения ХАМАСа на Израиль

время публикации: 08 марта 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:35
Супруга мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани выступала в поддержку нападения ХАМАСа на Израиль
AP Photo/Yuki Iwamura

Рама Дуваджи, супруга мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, после 7 октября 2023 года ставила лайки постам в поддержку нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС. Об этом пишет The Jewish Insider.

Так, первая леди Нью-Йорка одобрила пост группы активистов The Slow Factory с фотографиями бульдозера, сносящего заграждение вокруг Газы, а также захваченной палестинцами израильской военной техники. "Сносим стены апартеида и оккупации. Сопротивляемся апартеиду с 1948 года", – написано под фотографиями.

Она также поставила лайк посту, в котором утверждалось, что отчет о сексуальном насилии в отношении заложников, опубликованный The New York Times в октябре 2024 года, является фальшивкой. Выступала Дуваджи в поддержку антиизраильских протестов, проходивших под лозунгом "От реки до моря", призванном антисемитским.

"Мэр Мамдани был предельно ясен: ХАМАС – террористическая организация, 7 октября – чудовищное военное преступление. Он четко и однозначно его осудил", – сообщила пресс-служба мэрии. Сам Мамдани сообщил, что его жена является частным лицом и не связана с его политической карьерой.

