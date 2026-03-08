x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кабаут ве-Ацала": дым от горящих обломков ракет ядовит, не приближайтесь к ним

Ашдод
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 08:24 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:28
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" работает на месте падения горящего обломка иранской баллистической ракеты в окрестностях Ашдода. Над местом падения распространяется густой дым.

Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала" предупреждает: дым и продукты горения ракет ядовиты, ни в коем случае нельзя приближаться к горящим обломкам без костюмов и масок химической защиты.

О любых обнаруженных вами упавших боеприпасах следует немедленно сообщить в полицию по телефону 100, в случае возгорания – в пожарную службу 101, не приближаясь к ним и не подпуская остальных людей.

