"Кабаут ве-Ацала": дым от горящих обломков ракет ядовит, не приближайтесь к ним

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" работает на месте падения горящего обломка иранской баллистической ракеты в окрестностях Ашдода. Над местом падения распространяется густой дым.

Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала" предупреждает: дым и продукты горения ракет ядовиты, ни в коем случае нельзя приближаться к горящим обломкам без костюмов и масок химической защиты.

О любых обнаруженных вами упавших боеприпасах следует немедленно сообщить в полицию по телефону 100, в случае возгорания – в пожарную службу 101, не приближаясь к ним и не подпуская остальных людей.