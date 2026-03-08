x
08 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 08:38
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщает об ударе по иранским самолетам F-14 в аэропорту Исфахана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 08:09 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:19
ЦАХАЛ сообщает об ударе по иранским самолетам F-14 в аэропорту Исфахана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в рамках масштабной волны ударов ВВС, нанесенной при наведении АМАН по целям военной инфраструктуры иранского режима, в субботу 7 марта были атакованы ангары в аэропорту Исфахана, где хранились истребители типа F-14 Tomcat.

Также были атакованы системы обнаружения и обороны, которые представляли угрозу для самолетов ВВС ЦАХАЛа.

Этот удар дополняет уничтожение 16 самолетов, использовавшихся подразделением "Силы Кудс", в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране в пятницу – в рамках усилий по углублению воздушного превосходства израильских ВВС в небе Ирана.

ЦАХАЛ продолжит усиливать нанесение ущерба всем системам иранского террористического режима и расширять воздушное превосходство по всему Ирану.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

9-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Ливане и Иране