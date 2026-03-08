ЦАХАЛ сообщает об ударе по иранским самолетам F-14 в аэропорту Исфахана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в рамках масштабной волны ударов ВВС, нанесенной при наведении АМАН по целям военной инфраструктуры иранского режима, в субботу 7 марта были атакованы ангары в аэропорту Исфахана, где хранились истребители типа F-14 Tomcat.

Также были атакованы системы обнаружения и обороны, которые представляли угрозу для самолетов ВВС ЦАХАЛа.

Этот удар дополняет уничтожение 16 самолетов, использовавшихся подразделением "Силы Кудс", в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране в пятницу – в рамках усилий по углублению воздушного превосходства израильских ВВС в небе Ирана.

ЦАХАЛ продолжит усиливать нанесение ущерба всем системам иранского террористического режима и расширять воздушное превосходство по всему Ирану.