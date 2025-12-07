x
07 декабря 2025
Внимание, розыск: пропала 38-летняя Рахель Керен Ор из Хайфы

время публикации: 07 декабря 2025 г., 14:05
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помочь установить местонахождение пропавшей жительницы Хайфы. Пропала 38-летняя Рахель Керен Ор, в последний раз ее видели в субботу 6 декабря в районе А-Мошава А-Германит в Хайфе, после чего следы ее затерялись. Семья дала разрешение опубликовать информацию о поиске.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, носит парик блонд, была одета в белое пальто до щиколоток, коричневые обтягивающие брюки, черные сапоги, на голове шапка синего цвета. Особые приметы: золотой пирсинг в носу (колечко).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Хайфы по телефону 048648811.

