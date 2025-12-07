x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 15:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 15:32
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция допрашивает бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми

Полиция
Расследование
военная прокуратура
время публикации: 07 декабря 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 14:37
Полиция допрашивает бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми
Yonatan Sindel/Flash90

Экс-главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми вызвана на допрос в полицию по делу об утечке следственной информации об изоляторе "Сде-Тейман", в рамках которого она является одной из главных подозреваемых.

Это первый допрос Томер-Йерушалми по существу вопроса – сразу после возбуждения уголовного дела она была освобождена, после чего совершила две попытки суицида и была госпитализирована. В больнице "Ихилов" Томер-Йерушалми провела более трех недель.

За прошедшие недели БАГАЦ дважды заблокировал назначение контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры бывшего судьи: были отклонены подготовленные министром юстиции Яривом Левиным кандидатуры Йосефа Бен-Хамо и Ашера Кулы, несмотря на то, что суд признал полномочия Левина назначить контролера.

Сам Ярив Левин называет решения БАГАЦа "попыткой замести под ковер" нарушения, допущенные высокопоставленными чиновниками военной прокуратуры. Он заявил, что судебная система делает все возможное и даже невозможное, чтобы саботировать расследование и позволить Томер-Йерушалми избежать ответственности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

Офицер, сообщившая детали дела об утечке видео из "Сде-Тейман", отстранена от службы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2025

Ифат Томер-Йерушалми выписана после трех недель в больнице
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

Завтра Ифат Томер-Йерушалми будет выписана из больницы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

БАГАЦ отклонил назначение Бен-Хамо на пост контролирующего расследование вокруг военной прокуратуры