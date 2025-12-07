Полиция допрашивает бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми

Экс-главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми вызвана на допрос в полицию по делу об утечке следственной информации об изоляторе "Сде-Тейман", в рамках которого она является одной из главных подозреваемых.

Это первый допрос Томер-Йерушалми по существу вопроса – сразу после возбуждения уголовного дела она была освобождена, после чего совершила две попытки суицида и была госпитализирована. В больнице "Ихилов" Томер-Йерушалми провела более трех недель.

За прошедшие недели БАГАЦ дважды заблокировал назначение контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры бывшего судьи: были отклонены подготовленные министром юстиции Яривом Левиным кандидатуры Йосефа Бен-Хамо и Ашера Кулы, несмотря на то, что суд признал полномочия Левина назначить контролера.

Сам Ярив Левин называет решения БАГАЦа "попыткой замести под ковер" нарушения, допущенные высокопоставленными чиновниками военной прокуратуры. Он заявил, что судебная система делает все возможное и даже невозможное, чтобы саботировать расследование и позволить Томер-Йерушалми избежать ответственности.