Повторное сообщение о розыске: пропала 38-летняя Рут Пелет из Петах-Тиквы

Полиция обращается к общественности с повторным сообщением о розыске: пропала 38-летняя Рут Пелет из Петах-Тиквы, ее жизни и здоровью угрожает опасность. В последний раз ее видели в пятницу около 04:00 в Хайфе, после чего от нее не было известий.

Полиция продолжает разыскивать ее при помощи технологических решений, распространяются фотографии и объявления, проводятся проверки в медицинских учреждениях.

Приметы пропавшей: рост 162 см, среднее телосложение, короткие каштановые волосы ежиком, карие глаза. Была одета в черую блузку с длинным рукавом, брюки, высокие черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Рут, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Петах-Тиквы по телефону 03-9393444.