07 декабря 2025
Израиль

В Ашдоде прошла акция протеста эфиопской общины против полицейского насилия

Полиция
Ашдод
Акции протеста
время публикации: 07 декабря 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 20:03
В Ашдоде прошла акция протеста эфиопской общины против полицейского насилия
Avshalom Sassoni/Flash90

Акция протеста против избирательного правоприменения и полицейского насилия состоялась в воскресенье, 7 декабря, возле полицейского участка в ашдодском районе "Йуд-Гимель". Протестующие ненадолго заблокировали улицу Шдерот Альталена, главную улицу города.

Поводом для акции стало видео насильственного задержания представителя эфиопской общины полицейскими. Полиция утверждает, что была вынуждена применить насилие, поскольку подозреваемый ударил полицейского и преследовал прохожих с топором в руках.

Напомним, инцидент произошел в конце минувшей недели: жители Ашдода сообщили в полицию, что в городском парке мужчина с топором в руках преследует прохожих. Вскоре подозреваемый, житель Ашдода в возрасте примерно 20 лет, был задержан. При задержании он оказывал сопротивление и пытался напасть на полицейских.

Задержанный доставлен в отделение полиции. По окончании допроса будет принято решение о необходимости продления ареста и проведения психиатрической экспертизы.

Израиль
