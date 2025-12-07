x
07 декабря 2025
07 декабря 2025
Израиль

Стрельба в Тире: ранены два человека

Полиция
Криминал в арабском секторе
Мада
время публикации: 07 декабря 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 20:29
Стрельба в Тире: ранены два человека
Пресс-служба полиции Израиля

В Тире неизвестные открыли огонь по офису коммерческого предприятия, ранив двух человек. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в больницу были доставлены 18-летний юноша в тяжелом состоянии и мужчина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести.

По данным полиции, оба раненых являются жителями Тиры. Ведется расследование. На месте происшествия вместе со следственной бригадой работают криминалисты.

Израиль
