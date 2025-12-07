Стрельба в Тире: ранены два человека

В Тире неизвестные открыли огонь по офису коммерческого предприятия, ранив двух человек. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в больницу были доставлены 18-летний юноша в тяжелом состоянии и мужчина примерно 30 лет в состоянии средней тяжести.

По данным полиции, оба раненых являются жителями Тиры. Ведется расследование. На месте происшествия вместе со следственной бригадой работают криминалисты.