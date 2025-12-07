Офицер, сообщившая детали дела об утечке видео из "Сде-Тейман", отстранена от службы

ЦАХАЛ принял решение временно отстранить от службы офицера, сообщившую общей службе безопасности (ШАБАК) детали истории, связанной с публикацией видео из "Сде-Тейман".

Как сообщает "Маарив", решение о временном отстранении офицера от должности приняли начальник генерального штаба Эяль Замир и глава кадрового отдела ЦАХАЛа генерал-майор Дадо Бар-Калифа.

Напомним, что речь идет об офицере, служившей под командованием главного военного прокурора Ифат-Томер Йерушалми. Перед получением новой должности офицер проходила проверку на детекторе лжи в ШАБАКе.

В рамках проверки она сообщила все детали дела, и детектор лжи показал, что она говорит правду. Информация была передана из ШАБАКа юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре, что повлекло начало уголовного расследования против главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Как пишет "Маарив", решение отправить офицера, имя которой не опубликовано, во временную отставку, было принято в то время, как Ифат Томер-Йерушалми по-прежнему считается офицером, находящейся на службе, получает зарплату и сохраняет все привилегии, полагающиеся генерал-майору армии.

Источники в ЦАХАЛе заявили, что "офицер не сообщила всей правды с самого начала, а ждала много месяцев, прежде чем открыла часть правды, и к тому же являлась частью преступного механизма, совершившего действия, которые причинили ущерб армии".

8 декабря должен состояться первый допрос Ифат Томер-Йерушалми после ее выписки. 5 декабря она была выписана из больницы, где провела почти месяц после неоднократных попыток суицида.

За прошедшие недели БАГАЦ дважды заблокировал назначение бывшего судьи, контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры: были отклонены подготовленные министром юстиции Яривом Левиным кандидатуры Йосефа Бен-Хамо и Ашера Кулы, несмотря на то, что суд признал полномочия министра назначить контролера.

Сам Ярив Левин назвал решения БАГАЦа "попыткой замести под ковер" нарушения, допущенные высокопоставленными чиновниками военной прокуратуры. Он заявил, что судебная система делает все возможное и даже невозможное, чтобы саботировать расследование и позволить Томер-Йерушалми избежать ответственности.

Как сообщает "Кан", следственные мероприятия по делу практически завершены, однако отсутствие контролера препятствует подведению итогов дела и подаче окончательных рекомендаций.