Вновь отменено заседание суда по "делам Нетаниягу"

Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу об отмене допроса, назначенного на 8 декабря.

Нетаниягу и его адвокаты мотивировали эту просьбу "важной дипломатической встречей", а также необходимостью находиться в Кнессете.

8 декабря состоится заседание , инициированное 40 депутатами от оппозиции, на котором, согласно уставу Кнессета, премьер-министр обязан присутствовать от начала и до конца. Заседание начнется в 16:00.

Напомним, что, по решению суда, глава правительства должен давать показания три раза в неделю.

На практике, он свидетельствует не более двух раз в неделю, и регулярно подается просьба об отмене одного заседания, которую суд удовлетворяет.