x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 10:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 10:50
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вновь отменено заседание суда по "делам Нетаниягу"

Судебные решения
Суд
время публикации: 07 декабря 2025 г., 10:24 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 10:10
Вновь отменено заседание суда по "делам Нетаниягу"
Flash90/Reuven Kastro/Pool

Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу об отмене допроса, назначенного на 8 декабря.

Нетаниягу и его адвокаты мотивировали эту просьбу "важной дипломатической встречей", а также необходимостью находиться в Кнессете.

8 декабря состоится заседание , инициированное 40 депутатами от оппозиции, на котором, согласно уставу Кнессета, премьер-министр обязан присутствовать от начала и до конца. Заседание начнется в 16:00.

Напомним, что, по решению суда, глава правительства должен давать показания три раза в неделю.

На практике, он свидетельствует не более двух раз в неделю, и регулярно подается просьба об отмене одного заседания, которую суд удовлетворяет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Нетаниягу попросил отменить допрос 2 декабря