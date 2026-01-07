Возле мошава Ахихуд обстрелян автомобиль: один человек в критическом состоянии и один ранен легко

Возле мошава Ахихуд в Западной Галилее неизвестные обстреляли автомобиль. Парамедики передали, что ранены двое мужчин, состояние одного из них критическое.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что подробности инцидента на данном этапе неизвестны. Крупные силы полиции направлены на место происшествия, ведется розыск стрелявших.

В настоящий момент личность раненых не установлена.