07 января 2026
Израиль

Возле мошава Ахихуд обстрелян автомобиль: один человек в критическом состоянии и один ранен легко

Криминал
время публикации: 07 января 2026 г., 20:44 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 20:44
Возле мошава Ахихуд обстрелян автомобиль: один человек в критическом состоянии и один ранен легко
Пресс-служба полиции Израиля

Возле мошава Ахихуд в Западной Галилее неизвестные обстреляли автомобиль. Парамедики передали, что ранены двое мужчин, состояние одного из них критическое.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что подробности инцидента на данном этапе неизвестны. Крупные силы полиции направлены на место происшествия, ведется розыск стрелявших.

В настоящий момент личность раненых не установлена.

Израиль
