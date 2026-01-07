Юрсоветник потребовала отменить решение о прекращении перевода денег ультраортодоксальным школам

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой отменить постановление, запрещающее перевод средств ультраортодоксальным учебным заведениям и сетям.

По мнению юридического советника правительства, этот вопрос должен рассматриваться в рамках изучения ранее поданной апелляции по вопросу о контроле за деятельностью ультраортодоксальных систем просвещения. Иными словами, возражение юридического советника против решения БАГАЦа является процедурным, а не принципиальным.

31 декабря Высший суд справедливости вынес временное постановление о заморозке перевода около миллиарда шекелей религиозным заведениям до вынесения постоянного решения по петиции "Еш Атид".

Речь идет о решении финансовой комиссии Кнессета перевести из остатков бюджета на 2025 год 768 млн шекелей ультраортодоксальным образовательным сетям. Еще 136 млн было решено перевести "признанным, но неофициальным" школам, и еще около 151 млн религиозным школам, которые полностью освобождены от преподавания базовых предметов.

По мнению Баарав-Миары, такое решение должно быть принято после рассмотрения апелляции по всему комплексу вопросов, связанных с деятельностью ультраортодоксальных систем просвещения, а не на основании одного решения финансовой комиссии Кнессета.