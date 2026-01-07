x
Израиль

Раввины "Агудат Исраэль" примут решение о будущем коалиции

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
Коалиция
Выборы 2026
время публикации: 07 января 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 12:08
Раввины "Агудат Исраэль" примут решение о будущем коалиции
Chaim Goldberg/Flash90

Вечером 7 января состоится заседание Совета знатоков Торы, духовных лидеров партии "Агудат Исраэль", хасидского крыла блока "Яадут а-Тора".

В ходе этого заседания раввины примут окончательное решение о дальнейших шагах депутатов партии в связи с законом о призыве.

Скорее всего позиция раввинов останется неизменной, и они отдадут распоряжение депутатам голосовать против законопроекта. На данный момент неясно, какие распоряжения они отдадут депутатам по поводу голосования по бюджету.

Партия "Агудат Исраэль" представлена во фракции "Яадут а-Тора" четырьмя депутатами. "Дегель а-Тора" представлена тремя депутатами. Депутаты от этой партии получили распоряжение от своих раввинов продолжать переговоры о формулировке закона о призыве.

На данный момент ни одна ультраортодоксальная партия не поддерживает предложение о роспуске Кнессета.

