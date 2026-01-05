Закон о призыве: Нетаниягу спешит, Бисмут откладывает заседaния

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут объявил о переносе очередного заседания комиссии по вопросу о законе о призыве.

"Из-за личных обстоятельств юридического советника комиссии принято решение перенести заседание с 6 на 8 января", – говорится в заявлении главы комиссии.

На данный момент неизвестно, когда планируется голосование по законопроекту.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил накануне, что вопрос закона о призыве является особо срочным. Это заявление премьер-министр сделал на заседании специальной комиссии по вопросу об образовании в ультраортодоксальном секторе.

Как сообщает "Кан", комиссия рассматривала юридические возможности обойти решение БАГАЦа о замораживании перевода средств ультраортодоксальным школам. "Многое зависит от продвижения закона о призыве", – сказал Нетаниягу.

В ультраортодоксальных партиях продолжают угрожать развалом коалиции и бойкотировать голосования. Накануне глава ШАС Арье Дери заявил, что его партия не проголосует за бюджет до тех пор, пока закон о призыве не будет утвержден окончательно.

В то же время, журналист Мати Тухфельд пишет в газете "Маарив", что Нетаниягу взвешивает возможность прийти к договоренности с ШАС и "Яадут а-Тора" об утверждении бюджета и определении согласованной даты досрочных выборов. Как отмечает Тухфельд, перспектива такой договоренности зависит от шансов на "дипломатический прорыв".

На данном этапе, ультраортодоксы отказываются прекращать бойкот коалиции. В "Ликуде" полагают, что на этой неделе вновь будут вынуждены отозвать законопроекты, которые планировалось продвигать из-за отсутствия большинства.