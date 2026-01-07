x
07 января 2026
|
последняя новость: 21:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 21:34
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня

Газа
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 07 января 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 20:17
ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы боевики ХАМАСа открыли огонь в сторону израильских военных.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что этот обстрел является грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

В ответ на действия террористов ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному боевику ХАМАСа, который продвигал оперативные планы нападений на израильские силы на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ обещает в ближайшее время опубликовать другие подробности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

824-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии