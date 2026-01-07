ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня
время публикации: 07 января 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 20:17
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы боевики ХАМАСа открыли огонь в сторону израильских военных.
В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что этот обстрел является грубым нарушением соглашения о прекращении огня.
В ответ на действия террористов ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному боевику ХАМАСа, который продвигал оперативные планы нападений на израильские силы на севере сектора Газы.
ЦАХАЛ обещает в ближайшее время опубликовать другие подробности.