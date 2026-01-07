ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы боевики ХАМАСа открыли огонь в сторону израильских военных.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что этот обстрел является грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

В ответ на действия террористов ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному боевику ХАМАСа, который продвигал оперативные планы нападений на израильские силы на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ обещает в ближайшее время опубликовать другие подробности.