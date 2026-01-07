ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован боевик авиационного подразделения "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате удара по району Джуйя (к востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 15 км от границы с Израилем) был ликвидирован боевик авиационного, 127-го, подразделения "Хизбаллы".

В сообщении говорится, что боевик занимался восстановлением военной инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.

ЦАХАЛ подчеркивает, что за последние два дня это был второй ликвидированный боевик 127-го подразделения террористической организации.