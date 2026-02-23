Беспорядки в Мексике после ликвидации наркобарона "Эль Менчо". Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В нескольких мексиканских штатах закрыты учебные заведения, местным жителям и иностранным гражданам рекомендовано не выходить на улицу из-за беспорядков, последовавших за ликвидацией военными Немесио Осегера Сервантеса, известного как "Эль Менчо", основателя и главы "Картеля Халиско нового поколения" (CJNG). Картель – один из основных поставщиков в США наркотиков, в том числе кокаина.

Жертвами вспышки насилия стали по меньшей мере 14 человек. Среди погибших - семеро бойцов Национальной гвардии Мексики. Случаи гибели людей зафиксированы в штатах Халиско, Мичоакан и Гуанахуато.

Президент Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие. Власти сообщили, что в 20 штатах снесено более 250 баррикад, воздвигнутых членами группировки. Дорожные блокады и поджоги транспортных средств – распространенная реакция преступных группировок на громкие аресты или ликвидации.

Белый дом сообщил, что США предоставили Мексику разведывательную информацию для проведения операции против главы картеля, и приветствовал ликвидацию "Эль Менчо", который в обеих странах входил в списки наиболее опасных преступников. Власти США оценивали информацию о местонахождении Осегеры в 15 миллионов долларов.