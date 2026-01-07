Оппозиция продвигает законопроект о роспуске Кнессета

Оппозиция намерена представить на рассмотрение парламента законопроект о роспуске Кнессета. Как сообщает "Кешет", голосование должно было состояться 7 января, однако лидеры оппозиционных фракций отложили его, так как не сумели сформировать большинство.

В оппозиции приняли решение представлять законопроект каждую неделю, однако вынести на голосование лишь в случае гарантированного большинства.

Законопроект можно выносить на голосование раз в полгода. В прошлый раз этот законопроект выносился на голосование в июне 2025 года.

Продолжается кризис в коалиции. Ее главы вновь отозвали некоторые законопроекты, представленные на рассмотрение пленарного заседания Кнессета. Законопроекты отозваны из-за отсутствия большинства в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

Однако законопроекты, касающиеся отношений с юридической системой, остались на повестке дня, так как ШАС и "Яадут а-Тора" согласились поддержать их в знак протеста против решения БАГАЦа заморозить перевод средств ультраортодксальным учебным заведениям.