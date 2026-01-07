x
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 12:23
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Оппозиция продвигает законопроект о роспуске Кнессета

Законы
Кнессет
Оппозиция
время публикации: 07 января 2026 г., 11:29 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 11:30
Оппозиция продвигает законопроект о роспуске Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Оппозиция намерена представить на рассмотрение парламента законопроект о роспуске Кнессета. Как сообщает "Кешет", голосование должно было состояться 7 января, однако лидеры оппозиционных фракций отложили его, так как не сумели сформировать большинство.

В оппозиции приняли решение представлять законопроект каждую неделю, однако вынести на голосование лишь в случае гарантированного большинства.

Законопроект можно выносить на голосование раз в полгода. В прошлый раз этот законопроект выносился на голосование в июне 2025 года.

Продолжается кризис в коалиции. Ее главы вновь отозвали некоторые законопроекты, представленные на рассмотрение пленарного заседания Кнессета. Законопроекты отозваны из-за отсутствия большинства в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

Однако законопроекты, касающиеся отношений с юридической системой, остались на повестке дня, так как ШАС и "Яадут а-Тора" согласились поддержать их в знак протеста против решения БАГАЦа заморозить перевод средств ультраортодксальным учебным заведениям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 октября 2025

12 канал ИТВ: Лапид обратился к ШАС с просьбой поддержать роспуск Кнессета