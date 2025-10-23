x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

12 канал ИТВ: Лапид обратился к ШАС с просьбой поддержать роспуск Кнессета

ШАС
Яир Лапид
Кнессет
Оппозиция
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:09 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 23:11
12 канал ИТВ: Лапид обратился к ШАС с просьбой поддержать роспуск Кнессета
Chaim Goldberg/Flash90

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") обратился к партии ШАС с просьбой поддержать законопроект о роспуске Кнессета. Напомним, партия ШАС объявила сегодня о выходе из коалиции.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Яир Лапид предложил руководству партии ШАС подписать документ "об изменении обстоятельств", который позволит повторно внести на рассмотрение Кнессета законопроект о его роспуске.

Напомним, оппозиция пыталась провести закон о роспуске Кнессета за две недели до начала войны с Ираном, предварительно заручившись поддержкой ультрарелигиозных партий. Однако те в последний момент проголосовали против – в связи с договоренностями с Юлием Эдельштейном.

Теперь, чтобы вернуть законопроект о роспуске Кнессета на рассмотрение парламента, оппозиция должна заручиться подписями под документом об "изменении обстоятельств".

