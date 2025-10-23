12 канал ИТВ: Лапид обратился к ШАС с просьбой поддержать роспуск Кнессета

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") обратился к партии ШАС с просьбой поддержать законопроект о роспуске Кнессета. Напомним, партия ШАС объявила сегодня о выходе из коалиции.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Яир Лапид предложил руководству партии ШАС подписать документ "об изменении обстоятельств", который позволит повторно внести на рассмотрение Кнессета законопроект о его роспуске.

Напомним, оппозиция пыталась провести закон о роспуске Кнессета за две недели до начала войны с Ираном, предварительно заручившись поддержкой ультрарелигиозных партий. Однако те в последний момент проголосовали против – в связи с договоренностями с Юлием Эдельштейном.

Теперь, чтобы вернуть законопроект о роспуске Кнессета на рассмотрение парламента, оппозиция должна заручиться подписями под документом об "изменении обстоятельств".