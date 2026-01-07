Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 7 января, температура будет выше среднесезонной. Облачно. Без осадков. Преимущественно восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-21 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 14-24, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 9-24, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-21, в Ариэле – 11-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-23, на Голанских высотах – 11-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 10-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг снова начнутся дожди. В пятницу ожидаются дожди с грозами. В субботу – дожди, переменная облачность. В воскресенье – переменная облачность. В понедельник-вторник – дожди.