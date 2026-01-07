x
Внимание, розыск: пропала 79-летняя Рахель Вена из Ашдода

Полиция
Розыск
время публикации: 07 января 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 14:20
Внимание, розыск: пропала 79-летняя Рахель Вена из Ашдода
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пожилой женщины. Пропала 79-летняя жительница Ашдода Рахель Вена. В последний раз ее видели 25 декабря в районе порта в Яффо, и с тех пор следы ее затерялись.

Приметы пропавшей: рост 150 см, средне-полное телосложение, светлые волосы. Была одета в длинное платье.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Ашдода по телефонам 08-6387295, 08-6387222.

