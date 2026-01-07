Трагедия в Иерусалиме: полиция не будет настаивать на обвинении водителя в убийстве

Незадолго перед началом судебного заседания по делу о смертельном наезде автобуса на участника акции протеста против призыва ультраортодоксов выяснилось, что у полиции нет оснований для обвинения водителя автобуса в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает корреспондент i24News Йосеф Эйзенталь.

Ранее сообщалось, что полиция планировала ходатайствовать о продлении срока содержания водителя автобуса Хатиба Фахри под стражей на 15 дней.

Трагический инцидент произошел во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов против закона о призыве. На перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа демонстранты перекрыли дорогу, и автобус компании Extra, следовавший по 64-му маршруту, не мог продвигаться дальше. Сбив одного из протестующих, водитель продолжил движение. После первого столкновения с участниками акции автобус проехал сотни метров, прежде чем остановился.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть 14-летнего Йосефа Айзенталя, жителя иерусалимского квартала Рамот. Еще трое подростков в возрасте 14-17 лет получили легкие травмы.

По данным СМИ, водитель заявил, что пытался как можно быстрее покинуть район демонстрации, но был окружен толпой, которая бросала в автобус камни, оскорбляла и плевала в него. Перед наездом он обращался в полицию с просьбой о помощи. В правоохранительных органах подчеркивают, что рассматривают все версии, однако после первичного расследования приняли решение добиваться для водителя самого тяжкого обвинения.