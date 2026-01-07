Внимание, розыск: пропал 72-летний Яаков Шнайдер, житель Нешера (найден)

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 72-летнего Яакова Шнайдера, жителя Нешера. Последний раз его видели утром 7 января.

Приметы пропавшего: рост 1.66, седые волосы, карие глаза. На нем был темно-синий плащ, синие джинсы и коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8579061.

Спустя короткое время после публикации объявления полиция сообщила, что пропавший найден.