"Кан": Нетаниягу сообщил министрам, что от Трампа получен "зеленый свет" на удар по Ливану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил членам кабинета, что после отказа "Хизбаллы" разоружиться президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" на удар по Ливану. Об этом в вечернем эфире телеканала "Кан-11" сообщил обозреватель Сулейман Масуадэ.

Перед Новым годом телеканал "Кан-11" передавал, что ЦАХАЛ сформировал план масштабной атаки по объектам "Хизбаллы" в случае, если усилия правительства Ливана разоружить группировку не увенчаются успехом. Тогда высокопоставленный источник в Иерусалиме заявил телеканалу: если "Хизбалла" не будет разоружена, Израиль сделает это сам, даже если это может привести к возобновлению войны на северном фронте.