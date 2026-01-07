x
07 января 2026
Израиль

"Кан": Нетаниягу сообщил министрам, что от Трампа получен "зеленый свет" на удар по Ливану

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
США
Израиль
время публикации: 07 января 2026 г., 21:34
"Кан": Нетаниягу сообщил министрам, что от Трампа получен "зеленый свет" на удар по Ливану
AP Photo/Ramiz Dallah

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил членам кабинета, что после отказа "Хизбаллы" разоружиться президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" на удар по Ливану. Об этом в вечернем эфире телеканала "Кан-11" сообщил обозреватель Сулейман Масуадэ.

Перед Новым годом телеканал "Кан-11" передавал, что ЦАХАЛ сформировал план масштабной атаки по объектам "Хизбаллы" в случае, если усилия правительства Ливана разоружить группировку не увенчаются успехом. Тогда высокопоставленный источник в Иерусалиме заявил телеканалу: если "Хизбалла" не будет разоружена, Израиль сделает это сам, даже если это может привести к возобновлению войны на северном фронте.

