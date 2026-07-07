x
07 июля 2026
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 14:55
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уничтожены еще два командира ХАМАСа в секторе Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ШАБАК
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
время публикации: 07 июля 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:55
Уничтожены еще два командира ХАМАСа в секторе Газы
Tsafrir Abayov/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о том, что в ходе ударов по сектору Газы были ликвидированы командир группы подразделения "Нухба" и командир одного из подразделений военной разведки террористической организации ХАМАС.

В воскресенье на севере сектора Газы был ликвидирован Ахмад Яхья Ибрагим Баташ, командир группы подразделения "Нухба" ХАМАСа. На протяжении всей войны, в том числе в последнее время, он участвовал в подготовке террористических атак против израильских сил, действующих в секторе Газы.

В ходе еще одного удара, нанесенного в понедельник на юге сектора Газы, был ликвидирован Хамуда Абу Дака, командир одного из подразделений военной разведки ХАМАСа. Абу Дака занимался сбором разведывательной информации о действиях израильских войск для планирования и осуществления террористических атак и представлял непосредственную угрозу для военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026

1005-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии