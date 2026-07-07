Уничтожены еще два командира ХАМАСа в секторе Газы

ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о том, что в ходе ударов по сектору Газы были ликвидированы командир группы подразделения "Нухба" и командир одного из подразделений военной разведки террористической организации ХАМАС.

В воскресенье на севере сектора Газы был ликвидирован Ахмад Яхья Ибрагим Баташ, командир группы подразделения "Нухба" ХАМАСа. На протяжении всей войны, в том числе в последнее время, он участвовал в подготовке террористических атак против израильских сил, действующих в секторе Газы.

В ходе еще одного удара, нанесенного в понедельник на юге сектора Газы, был ликвидирован Хамуда Абу Дака, командир одного из подразделений военной разведки ХАМАСа. Абу Дака занимался сбором разведывательной информации о действиях израильских войск для планирования и осуществления террористических атак и представлял непосредственную угрозу для военнослужащих ЦАХАЛа.