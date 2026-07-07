Насилие в арабском секторе: в результате стрельбы в Тамре убит мужчина, еще один ранен

Полиция расследует вооруженное нападение в Тамре, в результате которого ранения получили двое мужчин. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 13:00.

На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших, 33-летний мужчина был без признаков жизни, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии с проникающими ранениями.

Медики немедленно начали реанимационные мероприятия и эвакуировали обоих пострадавших в больницу РАМБАМ, состояние 33-летнего мужчины критическое, второй пострадавший в тяжелом состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти первого пострадавшего.

В полиции сообщают, что речь идет о криминальном инциденте, обстоятельства которого устанавливаются.