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Израиль

Насилие в арабском секторе: в результате стрельбы в Тамре убит мужчина, еще один ранен

Криминал в арабском секторе
время публикации: 07 июля 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:18
Насилие в арабском секторе: в результате стрельбы в Тамре пострадали двое мужчин
Yossi Aloni/Flash90

Полиция расследует вооруженное нападение в Тамре, в результате которого ранения получили двое мужчин. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 13:00.

На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших, 33-летний мужчина был без признаков жизни, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии с проникающими ранениями.

Медики немедленно начали реанимационные мероприятия и эвакуировали обоих пострадавших в больницу РАМБАМ, состояние 33-летнего мужчины критическое, второй пострадавший в тяжелом состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти первого пострадавшего.

В полиции сообщают, что речь идет о криминальном инциденте, обстоятельства которого устанавливаются.

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