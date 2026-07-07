Насилие в арабском секторе: в результате стрельбы в Тамре убит мужчина, еще один ранен
время публикации: 07 июля 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:18
Полиция расследует вооруженное нападение в Тамре, в результате которого ранения получили двое мужчин. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщение об инциденте поступило в 13:00.
На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших, 33-летний мужчина был без признаков жизни, 29-летний мужчина в тяжелом состоянии с проникающими ранениями.
Медики немедленно начали реанимационные мероприятия и эвакуировали обоих пострадавших в больницу РАМБАМ, состояние 33-летнего мужчины критическое, второй пострадавший в тяжелом состоянии. Вскоре из больницы сообщили о смерти первого пострадавшего.
В полиции сообщают, что речь идет о криминальном инциденте, обстоятельства которого устанавливаются.
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