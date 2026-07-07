Госконтролер опубликовал отчеты об иностранном влиянии в соцсетях и торговле людьми

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал 7 июля отчеты по следующим темам: национальное противодействие иностранному влиянию в цифровом пространстве; торговля людьми в целях проституции – аспекты правоприменения и защиты жертв.

Отмечается, что согласно статье 8в Закона о Государственном контролере, госконтролер уполномочен представлять Кнессету и публиковать для общественности отчеты, черновики которых были переданы проверяемым органам, в течение трех месяцев со дня окончания срока его полномочий. Таким образом, поскольку работа над двумя вышеуказанными отчетами была завершена, госконтролер Энгельман публикует их для общественности.

Иностранное вмешательство в цифровой среде и соцсетях

Иностранное вмешательство в цифровой среде и соцсетях признано стратегической угрозой, способной скрытно нанести ущерб суверенитету государства, особенно в периоды кризисов, войн и выборов. Несмотря на актуальность проблемы, в Израиле отсутствует национальная политика и единый координирующий орган для межведомственного взаимодействия. В текущей ситуации выявлены серьезные системные пробелы: мониторинг и оценка масштабов угрозы затруднены, регуляция онлайн-платформ недостаточна, а подготовка к кибератакам активизируется лишь в преддверии выборов. Кроме того, программы по медиаграмотности в Минпросе носят исключительно факультативный характер, а информирование населения об угрозах дезинформации со стороны государства не ведется.

Для устранения этих недостатков Энгельман поручил Совету национальной безопасности (СНБ) разработать для премьер-министра план по созданию профильного штабного органа с целевым бюджетом. Общей службе безопасности (ШАБАК) предписано улучшить методы выявления иностранного вмешательства, а министерству просвещения – сделать уроки по критическому мышлению обязательными во всех школах с раннего возраста. В преддверии парламентских выборов 2026 года Центральной избирательной комиссии рекомендовано разработать механизмы оперативного реагирования на угрозы. Правительству также необходимо учесть стремительное развитие искусственного интеллекта и расширить стратегию противодействия, поскольку дезинформация бьет не только по внутреннему сектору, но и подрывает легитимность Израиля на международной арене.

Госконтролер Энгельман: "Угроза иностранного влияния в цифровом пространстве вызывает тревогу. Враждебные силы, включая Иран, скрытно и систематически используют социальные сети для углубления расколов, сеяния паники и манипулирования восприятием реальности израильским обществом. Мы обнаружили, что национальная готовность Израиля имеет существенные недостатки: спустя девять лет после того, как угроза была впервые выявлена в стране, национальная политика все еще отсутствует, и нет государственного органа, который возглавил бы противодействие в этой сфере. И это несмотря на то, что государства и международные организации признали угрозу иностранного влияния в цифровом пространстве стратегическим риском, а Всемирный экономический форум поставил угрозу дезинформации и ложной информации на первое место в списке краткосрочных рисков. Угроза обостряется в преддверии выборов 2026 года. Период избирательной кампании особенно чувствителен и представляет собой благодатную почву для вредоносной деятельности иностранных игроков, вплоть до опасений искажения результатов выборов и подрыва доверия общественности к этим результатам. Внедрение инструментов искусственного интеллекта позволяет враждебным силам создавать и распространять фиктивные личности и сфабрикованный контент с высоким уровнем достоверности, в огромных масштабах и с молниеносной скоростью. Без немедленной и системной государственной подготовки попытки вмешательства во внутригосударственный дискурс могут привести к ущербу для суверенитета страны и подрыву доверия граждан к демократическому процессу. Я хочу поднять тревожный флаг: оставление без ответа пробелов в сфере иностранного влияния в цифровом пространстве делает израильское общество беззащитным и требует решительных национальных действий".

Торговля людьми в целях проституции – аспекты правоприменения

Согласно американскому Закону о защите жертв торговли людьми (TVPA), Израиль с 2012 года занимал высшую позицию в международном рейтинге, однако в 2020 году опустился на промежуточный уровень из-за снижения числа расследований, задержек в идентификации жертв и системных сбоев. В ответ на это в 2022 году правительство утвердило пятилетний национальный план. Тем не менее, проверки, проведенные ведомством Госконтролера в период с декабря 2024 по июль 2025 года, выявили глубокие пробелы в его реализации. По оценкам на 2025 год, в индустрии проституции находятся от 3000 до 5000 несовершеннолетних, при этом государственные меры по противодействию этой катастрофической динамике остаются неэффективными.

Главной проблемой является критический спад правоприменения: число штрафов за покупку секс-услуг упало на 70% в 2023 году и еще на 58% в 2024 году. Около 99% всех штрафов выписываются силами всего трех округов полиции (Тель-Авивский, Центральный и Прибрежный) и фактически держатся на инициативе лишь трех полицейских станций из сотен существующих. Полноценная статистика и карты с адресами более 1300 подпольных борделей игнорируются полицией, а замена штрафов на реабилитационные курсы охватила лишь 2% нарушителей. Онлайн-сектор также остается без контроля: с 2017 года по закону о блокировках было закрыто всего 95 сайтов, рекламирующих проституцию, а спецподразделение полиции по борьбе с торговлей людьми до 2025 года состояло всего из одного сотрудника.

Дополнительно аудит вскрыл ведомственный кризис. Управление по делам народонаселения и миграции при МВД превышало полномочия, необоснованно затягивая выдачу виз и разрешений на работу для признанных жертв трафика, что вынуждало пострадавших возвращаться в индустрию и срывало судебные процессы. Межведомственная координационная группа при Минюсте продвигается крайне медленно: к середине 2026 года так и не были запущены программы обязательного обучения для госслужащих, единая база данных между полицией и Минздравом отсутствует, а горячая линия обрабатывает в среднем всего 15 обращений в год. На этом фоне госконтролер Энгельман рекомендует полиции, Минюсту и МВД немедленно синхронизировать работу и усилить надзор, чтобы не допустить падения рейтинга Израиля в этой сфере и введения международных санкций.

Госконтролер Энгельман: "Конституционная обязанность защищать человеческое достоинство, свободу и неприкосновенность тела лежит в основе обязательств государства. Проверка выявила глубокие пробелы в реализации Закона о запрете потребления услуг проституции и опасения по поводу явного недостаточного уровня правоприменения в отношении преступлений, связанных с проституцией и, в частности, с торговлей женщинами в целях проституции, и это несмотря на то, что речь идет об уголовных преступлениях, наносящих серьезный ущерб базовым правам человека. Спустя шесть лет после вступления в силу Закона о запрете потребления услуг проституции, предпринятых правоприменительных действий, которые жизненно необходимы для сокращения этого явления, недостаточно. Реализация мер по борьбе с торговлей людьми в целях проституции, защите жертв и оказанию им помощи также является дефектной и неполной. Полиция и министерство юстиции должны принять меры для усиления правоприменения, а Управление по делам народонаселения и миграции обязано строго следить за выдачей видов на жительство жертвам торговли людьми в соответствии со своими полномочиями и процедурами. Выполнение этих рекомендаций поможет государству Израиль выполнить как свои моральные, так и юридические обязательства".