ТВ Ирана: катарский танкер был атакован, потому что шел по фарватеру, предоставленному Оманом

Государственное телевидение Ирана сообщило, что причиной удара по танкеру в Ормузском проливе стала попытка судна пройти через пролив по несогласованному с Исламской республикой Оманскому фарватеру.

Цитируя анонимные источники, телевидение сообщило, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения иранской стороны. При этом отмечается, что никаких официальных комментариев иранских властей в связи с инцидентом не последовало.

Согласно распространенной ранее информации, КСИР атаковал катарский танкер Al Rekayyat, шедший через залив с грузом сжиженного газа. Экипаж не пострадал, однако в машинном отделении возник пожар. Катар выступает посредником на переговорах Ирана и США, это первый удар по катарскому судну с начала войны.

Режим аятолл требует, чтобы проход судов через пролив был согласован с ним, а также настаивает на праве взимать за это пошлину. Многие государства заявляют, что эти условия неприемлемо, однако это не исключает, что на деле они выполняются.