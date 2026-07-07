x
07 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ТВ Ирана: катарский танкер был атакован, потому что шел по фарватеру, предоставленному Оманом

Нефть и газ
Катар
Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 июля 2026 г., 14:05 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:14
ТВ Ирана: катарский танкер был атакован, потому что шел по фарватеру, предоставленному Оманом
AP Photo/Fatima Shbair

Государственное телевидение Ирана сообщило, что причиной удара по танкеру в Ормузском проливе стала попытка судна пройти через пролив по несогласованному с Исламской республикой Оманскому фарватеру.

Цитируя анонимные источники, телевидение сообщило, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения иранской стороны. При этом отмечается, что никаких официальных комментариев иранских властей в связи с инцидентом не последовало.

Согласно распространенной ранее информации, КСИР атаковал катарский танкер Al Rekayyat, шедший через залив с грузом сжиженного газа. Экипаж не пострадал, однако в машинном отделении возник пожар. Катар выступает посредником на переговорах Ирана и США, это первый удар по катарскому судну с начала войны.

Режим аятолл требует, чтобы проход судов через пролив был согласован с ним, а также настаивает на праве взимать за это пошлину. Многие государства заявляют, что эти условия неприемлемо, однако это не исключает, что на деле они выполняются.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2026

СМИ: КСИР выпустил ракеты по торговым судам в Ормузском проливе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 июля 2026

Иран обещал дружественным странам "особые условия" при проходе через Ормузский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2026

Трамп: "Мы разнесли Иран в пух и прах"