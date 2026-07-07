Боец МАГАВ обвинен в избиении палестинца: он сломал пострадавшему руку

Отдел расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) предъявил обвинительное заключение против сотрудника пограничной полиции МАГАВ, который обвиняется в причинении телесных повреждений и угрозах в отношении палестинца.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый, командир отделения МАГАВ, руководил службой на КПП "Контейнер" ("Киоск") на окраине Иерусалима. К контрольно-пропускному пункту подъехал автомобиль, в котором находились пострадавший и еще семь пассажиров.

Полицейские начали досмотр пассажиров, собрали их удостоверения личности, изъяли мобильные телефоны и стали просматривать их содержимое. После того как обвиняемому сообщили, что в телефоне заявителя обнаружена фотография оружия, он вывел мужчину из автомобиля и отвел за помещение для содержания задержанных на КПП.

Обвиняемый прижал мужчину к стене и начал наносить ему удары по животу и грудной клетке. Затем он поднял с земли палку и стал бить потерпевшего по конечностям. В результате мужчина получил перелом левой руки и кровоточащие травмы.

После этого, как утверждает следствие, обвиняемый облил потерпевшего водой, пытаясь смыть следы крови, оставшиеся после избиения. Затем он вернул мужчину в автомобиль, затолкнул его внутрь и пригрозил одному из полицейских, чтобы тот никому не рассказывал о произошедшем.