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Мир

Конституционный суд Казахстана "обнулил" президентский срок Токаева

Суд
Казахстан
время публикации: 07 июля 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 15:06
Конституционный суд Казахстана "обнулил" президентский срок Токаева
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Конституционный суд Казахстана постановил, что новая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года и вводящая ограничение сроков каденции, не распространяется на назначения, вступившие в силу при предыдущей Конституции. С соответствующим запросом в суд обратился президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно новой редакции основного закона, президентские полномочия ограничены одним семилетним сроком. Однако суд подчеркнул, что избрание, происшедшее до конституционной реформы при этом учитываться не будут – президентский срок "обнуляется".

Токаев занял пост президента Казахстана в марте 2019 года, сменив в этой должности первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В 2022 году он был переизбран, получив 81% голосов. Уже тогда полномочия президента были ограничены семью годами, и Токаев заявлял, что после истечения срока уйдет с поста.

Следующие выборы состоятся, как и планировалось, в 2029 году, однако Токаев, которому сейчас 73 года, после решения Конституционного суда сможет в них участвовать.

Мир
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