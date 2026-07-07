Конституционный суд Казахстана "обнулил" президентский срок Токаева

Конституционный суд Казахстана постановил, что новая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года и вводящая ограничение сроков каденции, не распространяется на назначения, вступившие в силу при предыдущей Конституции. С соответствующим запросом в суд обратился президент Касым-Жомарт Токаев.

Согласно новой редакции основного закона, президентские полномочия ограничены одним семилетним сроком. Однако суд подчеркнул, что избрание, происшедшее до конституционной реформы при этом учитываться не будут – президентский срок "обнуляется".

Токаев занял пост президента Казахстана в марте 2019 года, сменив в этой должности первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В 2022 году он был переизбран, получив 81% голосов. Уже тогда полномочия президента были ограничены семью годами, и Токаев заявлял, что после истечения срока уйдет с поста.

Следующие выборы состоятся, как и планировалось, в 2029 году, однако Токаев, которому сейчас 73 года, после решения Конституционного суда сможет в них участвовать.