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Экономика

Одобрено создание нового населенного пункта Эшель а-Наси в Западном Негеве

Негев
Мин.строительства
время публикации: 07 июля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:43
Одобрено создание нового населенного пункта Эшель а-Наси в Западном Негеве
Пресс-служба министерства строительства

Совет по планированию и строительству утвердил проект создания нового населенного пункта Эшель а-Наси в западном Негеве. Проект реализуется по инициативе минстроя через Управление по вопросам сельских поселений под руководством Оснат Кимхи.

Новый населенный пункт, который планируется построить рядом с сельскохозяйственной молодежной деревней Эшель а-Наси, будет включать около 500 единиц жилья. Проект предусматривает создание общинного поселка с образовательными учреждениями, фермами, туристической инфраструктурой и предприятиями для обеспечения занятости, при этом предполагается использование уже существующей инфраструктуры.

В будущем новый населенный пункт должен стать центром местного совета Мерхавим, он должен способствовать укреплению сельского расселения в западном Негеве.

Поселок будет расположен вплотную к сельскохозяйственной школе Эшель а-Наси, чтобы обеспечить тесную связь между местным сообществом и образовательным учреждением. В частности, он должен предоставить жилье сотрудникам школы, усилить образовательную, общественную и сельскохозяйственную деятельность в этом районе и способствовать его дальнейшему развитию.

Создание нового населенного пункта является частью масштабной программы минстроя по развитию сельских поселений, расширению жилищного фонда и формированию новых точек экономического роста в Негеве. В министерстве подчеркивают, что программа отражает долгосрочную стратегию развития Негева как одного из приоритетных регионов страны.

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