"Натив" вернул Майклу Орену рассекреченный отчет о его опасной миссии в СССР

В 70-80-е годы прошлого века тысячи эмиссаров организации "Натив" посещали СССР. Это были израильтяне, имевшие как правило двойное гражданство, въезжавшие в страну под видом туристов. Однако их настоящей целью были встречи с отказниками и активистами сионистского движения.

Посланники передавали важную информацию, привозили книги "Библиотеки Алия" и журнал "Израиль сегодня", издававшиеся "Нативом" специально для советских евреев, а также собирали сведения о ситуации с евреями за "железным занавесом": главным образом имена желавших репатриироваться в Израиль. По возвращении в Израиль они составляли подробные отчеты об увиденном для руководства "Натива" обо всем, что видели и слышали.

До сих пор практически все эти документы остаются засекреченными, но начиная с 2020 года, в соответствии с законами Государства Израиль начался процесс их постепенного рассекречивания. Недавно доктор Нати Канторович, директор информационно-исследовательского департамента "Натива", обнаружил в Государственном архиве два отчета, с которых уже снят гриф секретности. Один из них принадлежит бывшему послу Израиля в США Майклу Орену.

В апреле 1982 года Майкл Орен, уроженец штата Нью-Йорк, вместе с другим израильтянином, также уроженцем США, профессиональным гидом и педагогом Ицхаком Соколовым, провел 19 дней в различных городах СССР в качестве посланника "Натива". Они посетили Москву, Киев, Одессу, Винницу и Ужгород, где встречались с еврейскими активистами.

Глава "Натива" Алон Шохам принял решение передать копию их исторического отчета непосредственным авторам. Вчера в центральном офисе "Натива" в Иерусалиме состоялась торжественная церемония, участниками которой стали Майкл Орен и Ицхак Соколов, а также члены их семей. Вместе с ними на мероприятие пришли два бывших отказника, встречавшиеся с ними в том далеком апреле 1982 года – Александр (Эфраим) Холмянский из Москвы и Михаэль Эльберт из Киева. На церемонии также присутствовали участники курса будущих посланников "Натива".

Алон Шохам тепло приветствовал почетных гостей и подчеркнул, что в "Нативе" очень ценят опыт, накопленный за долгие годы работы организации, и рады из первых уст услышать рассказ о реализации столь ответственной и опасной миссии. Глава ведомства передал Орену и Соколову их отчет, написанный в мае 1982 года.

Ицхак Соколов отметил, что, когда Майкл писал одну из своих книг, он попытался получить для него этот отчет в Госархиве, но получил отказ из-за все еще действовавшей тогда секретности. Майклу пришлось писать по памяти, и сейчас он жаждет прочитать документ, чтобы сравнить то, что они зафиксировали тогда, с тем, что Майкл описал в своей книге тридцать лет спустя.

Майкл Орен в своем выступлении рассказал, что отправился в эту поездку всего через месяц после демобилизации из ЦАХАЛа. Он признался, что, прослужив два года десантником в бригаде "Голани", оказался совершенно не готов к тому уровню героизма, с которым столкнулся в СССР. В качестве примера он привел Иегудит Непомнящую, с которой они встретились в Одессе на подпольном пасхальном седере. Она выглядела совсем юной девушкой, да и было ей в ту пору всего 18 лет. При этом она руководила еврейским движением в Одессе, где активно изучали иврит, читали лекции по еврейской истории и культуре, отмечали еврейские и израильские праздники, а также распространяли литературу об Израиле среди местных евреев.

Орен подчеркнул, что героизм и мужество этих людей сопровождают его всю жизнь. Именно воспоминания о них и то, что они ему дали – любовь к Израилю, мужество, еврейская гордость, – помогли ему выстоять во время очень непростой ситуации в отношениях с одним из президентов США, когда он представлял Израиль в этой стране.

Отвечая Майклу Орену, бывший узник Сиона и один из главных преподавателей иврита в еврейском подполье 80-х годов Эфраим Холмянский сказал, что они были настолько увлечены своим делом, что не обращали внимания ни на масштабы деятельности, ни на грозившие опасности. Что касается риска, то Холмянский реально ощутил его величину, лишь оказавшись в советской тюрьме. При этом истинные размеры их работы он понял только потом и сегодня может с уверенностью сказать, что это было самое настоящее чудо.

Ицхак Соколов, Майкл Орен и Александр Холмянский подчеркнули в своих выступлениях ключевую роль, которую играл "Натив" в борьбе за выезд советских евреев и их связь с Государством Израиль. Ицхак Соколов добавил, что они очень благодарны "Нативу" за его работу и за то, что организация выбрала именно их для этой важной миссии.

Предоставлено пресс-службой "Натива"