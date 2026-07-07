x
07 июля 2026
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 13:21
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хендель и Трупер объявят о создании новой партии

Махане Мамлахти
Выборы 2026
время публикации: 07 июля 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 13:20
Хендель и Трупер объявят о создании новой партии
Avshalom Sassoni/Flash90; Yossi Aloni/FLASH90

Глава партии "Милуимниким" Йоаз Хендель и бывший депутат от партии "Кахоль Лаван" Хили Трупер пришли к соглашению о создании нового предвыборного списка.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на осведомленные источники, сообщение о создании новой партии может быть опубликовано уже 7 июля. Ожидается, что в список войдет Шира Шапиро, мать Анера Шапиро, геройски погибшего в "вагончике смерти" 7 октября, а также Элиасаф Перец, сын лауреата Премии Израиля Мирьям Перец.

Союз Хенделя и Трупера начал формироваться после того, как переговоры главы "Милуимниким" с Бени Ганцем и Деди Симхи завершились провалом. Главной причиной стало отсутствие договоренности по вопросу о возможном союзе с ШАС и "Яадут а-Тора" после выборов. В то время как Хендель и Трупер отвергают возможность правительства с ультраортодоксами, Ганц и Деди Симхи отказались обязаться, что не войдут в такое правительство.

К настоящему моменту , ни Ганц, ни Хендель не преодолевают электоральный барьер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook