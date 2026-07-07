Хендель и Трупер объявят о создании новой партии

Глава партии "Милуимниким" Йоаз Хендель и бывший депутат от партии "Кахоль Лаван" Хили Трупер пришли к соглашению о создании нового предвыборного списка.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на осведомленные источники, сообщение о создании новой партии может быть опубликовано уже 7 июля. Ожидается, что в список войдет Шира Шапиро, мать Анера Шапиро, геройски погибшего в "вагончике смерти" 7 октября, а также Элиасаф Перец, сын лауреата Премии Израиля Мирьям Перец.

Союз Хенделя и Трупера начал формироваться после того, как переговоры главы "Милуимниким" с Бени Ганцем и Деди Симхи завершились провалом. Главной причиной стало отсутствие договоренности по вопросу о возможном союзе с ШАС и "Яадут а-Тора" после выборов. В то время как Хендель и Трупер отвергают возможность правительства с ультраортодоксами, Ганц и Деди Симхи отказались обязаться, что не войдут в такое правительство.

К настоящему моменту , ни Ганц, ни Хендель не преодолевают электоральный барьер.