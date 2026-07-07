Марин Ле Пен прибыла в суд. Решается, сможет ли она баллотироваться в президенты Франции

Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен прибыла в апелляционный суд Парижа, который 7 июля вынесет решение по ее апелляции против приговора суда низшей инстанции, запрещающей ей занимать общественные должности.

От сегодняшнего решения будет зависеть, кто станет кандидатом от "Национального объединения" на выборах президента Франции, которые состоятся весной 2027 года. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет ее протеже Жордан Бардела.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель "Национального объединения".

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.