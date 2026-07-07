x
07 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 15:03
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Марин Ле Пен прибыла в суд. Решается, сможет ли она баллотироваться в президенты Франции

Франция
Суд
время публикации: 07 июля 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 14:43
Марин Ле Пен прибыла в суд. Решается, сможет ли она баллотироваться в президенты Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен прибыла в апелляционный суд Парижа, который 7 июля вынесет решение по ее апелляции против приговора суда низшей инстанции, запрещающей ей занимать общественные должности.

От сегодняшнего решения будет зависеть, кто станет кандидатом от "Национального объединения" на выборах президента Франции, которые состоятся весной 2027 года. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет ее протеже Жордан Бардела.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель "Национального объединения".

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июля 2026

Во Франции названа дата президентских выборов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2026

Суд начинает рассмотрение апелляции Ле Пен против запрета баллотироваться в президенты Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

Ле Пен не удалось отменить запрет на участие в президентских выборах