x
07 июля 2026
|
последняя новость: 13:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июля 2026
|
07 июля 2026
|
последняя новость: 13:21
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

Украина
Война в России
Россия
время публикации: 07 июля 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 12:58
Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма
Кадр из видео на официальном канале Командующего СБС ВСУ

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в ночь на 7 июля его подчиненные поразили в Азовском море 10 российских судов, в том числе восемь находящихся под санкциями танкеров.

"Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – сообщил он.

"Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Это "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", – цитирует военачальника "Униан".

Также минувшей ночью украинские БПЛА нанесли удары по 58 военным объектам на подконтрольных России территориях Украины. Бровди заявил и о поражении энергетической инфраструктуры и логистических объектов в Крыму.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook