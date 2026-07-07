Беспилотники ВСУ вывели из строя восемь российских танкеров, использовавшихся для снабжения Крыма

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в ночь на 7 июля его подчиненные поразили в Азовском море 10 российских судов, в том числе восемь находящихся под санкциями танкеров.

"Теневой флот выходит из чата. Восемь танкеров теневого флота РФ были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается", – сообщил он.

"Все танкеры идентифицированы – они находятся под международными санкциями, их дедвейт составляет по 7000 тонн, длина – 140 метров, суда построены в 2006-2012 годах. Это "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Пенелопа", – цитирует военачальника "Униан".

Также минувшей ночью украинские БПЛА нанесли удары по 58 военным объектам на подконтрольных России территориях Украины. Бровди заявил и о поражении энергетической инфраструктуры и логистических объектов в Крыму.