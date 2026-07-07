Внимание, розыск: пропал 27-летний Абдель Рахман Абу Абид из Лода

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 27-летний Абдель Рахман Абу Абид из Лода, в последний раз его видели в Лоде в воскресенье вечером, и с тех пор о его местонахождении нет информации.

Приметы пропавшего: рост 175 см, короткие черные волосы, карие глаза, среднее телосложение.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Лода по телефону 08-9782444.