На строительной площадке в Герцлии пострадал рабочий при падении с высоты

На строительной площадке на улице а-Менуфим в Герцлии рабочий упал с высоты около двух метров. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 84 лет) ударился головой и потерял сознание.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента расследуются полицией и инспекторами министерства труда.