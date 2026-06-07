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Израиль

На строительной площадке в Герцлии пострадал рабочий при падении с высоты

время публикации: 07 июня 2026 г., 16:33 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 16:43
На строительной площадке в Герцлии пострадал рабочий при падении с высоты
Пресс-служба МАДА

На строительной площадке на улице а-Менуфим в Герцлии рабочий упал с высоты около двух метров. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 84 лет) ударился головой и потерял сознание.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента расследуются полицией и инспекторами министерства труда.

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