Посольство США опубликовало предупреждение для американских граждан в Израиле
время публикации: 22 июля 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 16:27
Посольство США в Израиле опубликовало предупреждение для американских граждан в связи с усилением преступности в центре страны.
В сообщении говорится, что в последнее время в Израиле наблюдается рост уровня насилия, связанного с борьбой между криминальными группировками в основном в районе Тель-Авива, Яффо и Герцлии.
Американским гражданам рекомендовано сохранять повышенную бдительность, особенно в торговых районах в вечерние и ночные часы, не приближаться к местам проведения полицейских операций и выполнять указания местных властей. Посольство также призвало незамедлительно сообщать полиции о подозрительной деятельности.
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