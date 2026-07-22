Посольство США опубликовало предупреждение для американских граждан в Израиле

Посольство США в Израиле опубликовало предупреждение для американских граждан в связи с усилением преступности в центре страны.

В сообщении говорится, что в последнее время в Израиле наблюдается рост уровня насилия, связанного с борьбой между криминальными группировками в основном в районе Тель-Авива, Яффо и Герцлии.

Американским гражданам рекомендовано сохранять повышенную бдительность, особенно в торговых районах в вечерние и ночные часы, не приближаться к местам проведения полицейских операций и выполнять указания местных властей. Посольство также призвало незамедлительно сообщать полиции о подозрительной деятельности.